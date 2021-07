Corbeil-Essonnes Médiathèque chantemerle Corbeil-Essonnes, Essonne Présentation d’ouvrages du fonds ancien de la médiathèque Médiathèque chantemerle Corbeil-Essonnes Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes

Présentation d'ouvrages du fonds ancien de la médiathèque

le samedi 18 septembre

_Description de l’Egypte_ : Découverte de l’ensemble des livres originaux publiés en 1809, après la campagne militaire de Napoléon en Egypte grâce à l’observation et l’ingéniosité de 160 savants emmenés avec le corps expéditionnaire. Venez à la rencontre de cette collection fascinante qui a permis le développement de l’égyptologie avec ses nombreuses planches et ses formats exceptionnels dépassant 1 mètre !

Médiathèque chantemerle 84 rue Féray, 91100 Corbeil-Essonnes

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

