Lyon UCLy - Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon Présentation d’INFRASONS : la cartographie en ligne des patrimoines sonores de la région Auvergne-Rhône-Alpes UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Présentation d’INFRASONS : la cartographie en ligne des patrimoines sonores de la région Auvergne-Rhône-Alpes UCLy – Université Catholique de Lyon, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Lyon. Présentation d’INFRASONS : la cartographie en ligne des patrimoines sonores de la région Auvergne-Rhône-Alpes

UCLy – Université Catholique de Lyon, le dimanche 19 septembre à 15:00

À LA DÉCOUVERTE D’INFRASONS ————————— ### La cartographie des patrimoines sonores de la région Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le [CMTRA](https://www.cmtra.org/) se joint au [Festival Music’Ly](https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/musicly-festival-de-musique/) pour sa quatrième édition. Le dimanche 19 septembre, venez découvrir [INFRASONS](https://www.infrasons.org/page/1/Le-projet/) : un nouvel outil numérique collaboratif pour faire entendre les patrimoines sonores d’Auvergne-Rhône-Alpes, les airs musicaux, chansons, légendes, contes, récits de vie, paysages sonores, enregistrés au coin d’une rue, d’une place publique, ou dans l’intimité d’un foyer. Développé par le [CMTRA](https://www.cmtra.org/) et l'[AMTA](https://lafeuilleamta.fr/), INFRASONS permet de naviguer dans la grande richesse culturelle qui s’exprime sur le territoire de la région. _Dimanche 19 septembre 2021, à 15 h, sur les campus de l’UCLy (10 place des Archives – 69002 Lyon)_ _Contact :_ [_[collections@cmtra.org](mailto:collections@cmtra.org)_](mailto:collections@cmtra.org) _/ 04 78 70 81 75_

Entrée libre

Découvrez la richesse des patrimoines sonores de votre région avec la plateforme en ligne INFRASONS UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu UCLy - Université Catholique de Lyon Adresse 10 place des archives 69002 Lyon Ville Lyon lieuville UCLy - Université Catholique de Lyon Lyon