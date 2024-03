Présentation des métiers de l’hôtellerie de plein air filature des possibles Lisieux, vendredi 22 mars 2024.

Présentation des métiers de l’hôtellerie de plein air Et si on travaillait dans un camping ? Travailler au vert, rendre des vacanciers heureux, faciliter leur vacances et leur donner envie de revenir, cela vous tente ? Alors postulez ! Vendredi 22 mars, 09h00 filature des possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T15:30:00+01:00

Lors de la journée du tourisme à Lisieux, la Fédération des campings de Normandie présentera aux étudiants, demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion professionnelle les différentes projets de carrière proposées dans notre filière.

Présentation des métiers du camping : réception, communication, ménage, espaces verts ou animation, c’est une palette de métiers différents qui s’offrent à ceux souhaitant travailler dans des cadres uniques !

Si vous avez des questions, envie de postuler pour un job d’été, un emploi saisonnier ou pour de nombreuses années, alors c’est un rendez-vous à ne pas louper !

filature des possibles lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

camping présentation métiers tourisme