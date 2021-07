Poissons Château Haute-Marne, Poissons Présentation de l’ancienne tour de défense du château et de son pigeonnier Château Poissons Catégories d’évènement: Haute-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Gratuit. Entrée libre. Groupe de 8 personnes au maximum. Port du masque obligatoire.

Construite en 1684, cette grande tour d’angle se compose d’une salle de garde avec bouches à feu, voûtée sur croisée d’ogives et d’un pigeonnier avec des boulins en torchis. Château Rue Saint-Amand, 52230 Poissons Poissons Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

