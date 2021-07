Pau Le Pavillon de l'Architecture Pau, Pyrénées-Atlantiques Présentation de deux concours d’architecture Le Pavillon de l’Architecture Pau Catégories d’évènement: Pau

### Création d’un nouveau service de restauration au collège de Nay : Dans l’objectif d’utiliser une technique de construction en bois massif, compatible avec l’utilisation de bois local, nous avons privilégié l’utilisation de points porteurs à l’intérieur de la salle de restauration, génératrice du volume. ### Restructuration avec extension du collège d’Arzacq : L’écriture architecturale développe une séquence similaire, par sa composition, à celle du cœur du village dont une succession d’espaces bâtis et d’éléments de clôtures constitue le système. Le travail de coursives abritées reprend le principe des arcades et offre un lien fonctionnel à l’ensemble du site. Création d’un nouveau service de restauration au collège de Nay et Restructuration avec extension du collège d’Arzacq Le Pavillon de l’Architecture 3 place de la monnaie, 64000 PAU Pau Pyrénées-Atlantiques

