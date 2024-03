Préparez votre saison – Le Somail Le Somail Saint-Nazaire-d’Aude, mardi 19 mars 2024.

Préparez votre saison – Le Somail Pendant une semaine, la Maison du travail saisonnier du Grand Narbonne part sur les routes et va à la rencontre des chercheurs d’emploi, salariés ou employeurs pour les aider à préparer la saison. Mardi 19 mars, 13h30 Le Somail

« Préparez votre saison » du lundi 18 au vendredi 22 mars

Vous recherchez un job d’été, un emploi saisonnier ? Vous êtes saisonnier et vous souhaitez être informé sur des questions de formation, logement, transport, ou juridiques ? Vous êtes employeur et vous souhaitez être accompagné pour vos recrutements ?

La Maison du travail saisonnier du Grand Narbonne accueille le public sans rendez-vous, y compris les habitants des communes environnantes. Une agence d’interim et de recrutement sera présente dans chaque commune. Nous serons également accompagnés sur certaines dates du Centre social les Passerelles, de France Travail et de la Mission locale jeunes du Grand Narbonne.

Lundi 18 mars :

9h-12h à Portel-des-Corbières (parking du pôle commercial) avec l’agence d’interim Synergie et France Travail Narbonne

13h30-16h30 à La Palme (place du 18 juin) avec l’agence d’interim Interaction et France Travail Narbonne.

Mardi 19 mars :

9h-12h à Coursan (place Tailhades) avec l’agence d’interim Adecco, la Mission Locale Jeunes du Grand Narbonne et France Travail Narbonne

13h30-16h30 au Somail (place du village) avec la Caravane du numérique du lien social (centre social « Les Passerelles ») et France Travail Lézignan-Corbières

Jeudi 21 mars :

9h-12h à Montredon-des-Corbières (parking de la boulangerie du Castellas) avec l’agence d’interim Start People et France Travail Narbonne

13h30-16h30 à Ginestas (devant France Services, 19 bis route de Mirepeïsset) avec la Caravane du numérique du lien social (centre social « Les Passerelles »), l’agence d’interim Samsic, France Travail Lézignan-Corbières et la Mission locale jeunes du Grand Narbonne

Vendredi 22 mars :

13h30-16h30 à Narbonne (Espace Grand Narbonne Razimbaud) avec plusieurs employeurs et agences d’intérim, France Travail Narbonne, la Mission locale jeune du Grand Narbonne et l’Espace Infos Jeunes Narbonne

Le Somail Le Somail Saint-Nazaire-d'Aude 11120 Aude Occitanie
Téléphone : 07 87 63 07 16
Email : emploi.saison@legrandnarbonne.com