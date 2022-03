Prentsaketa – La préssée des pommes Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Prentsaketa – La préssée des pommes Hendaye, 9 octobre 2022, Hendaye. Prentsaketa – La préssée des pommes Nekatoenena Domaine d’Abbadia – Rue d’Armatonde Hendaye

2022-10-09 – 2022-10-09 Nekatoenena Domaine d’Abbadia – Rue d’Armatonde

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye Durant ce premier weekend d’octobre et comme traditionnellement chaque année, venez participer à la découverte des fruits du verger conservatoire des variétés fruitières anciennes du domaine d’Abbadia. L’occasion sera belle pour mieux connaître le patrimoine naturel du domaine d’Abbadia. Les principales espèces végétales et animales seront présentées et leurs enjeux de conservation expliqués au public. Devant Nekatoenena, accompagnés par les chargés de mission du CPIE Littoral basque, vous découvrirez le processus de transformation de pommes et jus. Vous pourrez déguster le délicieux nectar au “cul du pressoir” ! Détail du programme à la Maison de la Corniche. Durant ce premier weekend d’octobre et comme traditionnellement chaque année, venez participer à la découverte des fruits du verger conservatoire des variétés fruitières anciennes du domaine d’Abbadia. L’occasion sera belle pour mieux connaître le patrimoine naturel du domaine d’Abbadia. Les principales espèces végétales et animales seront présentées et leurs enjeux de conservation expliqués au public. Devant Nekatoenena, accompagnés par les chargés de mission du CPIE Littoral basque, vous découvrirez le processus de transformation de pommes et jus. Vous pourrez déguster le délicieux nectar au “cul du pressoir” ! Détail du programme à la Maison de la Corniche. +33 5 59 74 16 18 Durant ce premier weekend d’octobre et comme traditionnellement chaque année, venez participer à la découverte des fruits du verger conservatoire des variétés fruitières anciennes du domaine d’Abbadia. L’occasion sera belle pour mieux connaître le patrimoine naturel du domaine d’Abbadia. Les principales espèces végétales et animales seront présentées et leurs enjeux de conservation expliqués au public. Devant Nekatoenena, accompagnés par les chargés de mission du CPIE Littoral basque, vous découvrirez le processus de transformation de pommes et jus. Vous pourrez déguster le délicieux nectar au “cul du pressoir” ! Détail du programme à la Maison de la Corniche. © CPIE – Littoral Basque

Nekatoenena Domaine d’Abbadia – Rue d’Armatonde Hendaye

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Hendaye Tourisme & Commerce

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Nekatoenena Domaine d'Abbadia - Rue d'Armatonde Ville Hendaye lieuville Nekatoenena Domaine d'Abbadia - Rue d'Armatonde Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Prentsaketa – La préssée des pommes Hendaye 2022-10-09 was last modified: by Prentsaketa – La préssée des pommes Hendaye Hendaye 9 octobre 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques