Maison des Lacs, le mercredi 28 juillet à 18:00

Soirée d’échanges, d’information, de prévention sur les thèmes de la santé Addictions, risques auditifs, accidents de la circulation, sexualité… Création d’un groupe de jeunes volontaires pour créer un KIT SANTÉ Avec les associations : **Avenir Santé** **Nouvelle Aquitaine** et **Bordeaux Ville sans Sida**

Sur inscription, gratuit.

2021-07-28T18:00:00 2021-07-28T20:00:00

