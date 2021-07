Laon Laon Aisne, Laon « Prémontré fête ses 900 ans : 1121-2021 » à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne 0 0 Cet ordre monastique fut fondé par Norbert de Xanten près de Laon en 1121, dans la forêt de Saint-Gobain : visites, conférences et concerts vont ponctuer ces trois jours de commémoration, à Laon et dans quelques communes des alentours…

Tout le programme est à télécharger ci-dessous… RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon pour les interventions et conférences ! +33 6 08 04 25 34

OT Pays de Laon

