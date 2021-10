PREMIERES PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ÉCU AU LANDREAU Le Landreau, 4 décembre 2021, Le Landreau.

PREMIERES PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ÉCU AU LANDREAU 2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau

Claire, Fred et toute l’équipe du Domaine de l’Écu vous attendent nombreux, curieux et assoiffés pour les premières portes ouvertes///VISITE / DÉGUSTATION / VENTE SUR PLACE///

* Plus de 25 cuvées à découvrir : dont des millésimes rares, magnums, cuvées spéciales… ///

* 3 espaces de dégustation :

– Vins rouges

– Vins blancs///

– Verticales (dégustation d’une même cuvée au fil des années)///

* Visite du chai, des caves et des amphores///

* Ventes sur place au tarif particulier, spécial portes ouvertes///

* Exposition de l’artiste Ventus Pictor (artiste du vent///

Normes sanitaires en vigueur.

Portes ouvertes au Domaine de l’ecu au Landreau le samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 17h

+33 2 40 06 40 91 http://www.domaine-ecu.com/

Claire, Fred et toute l’équipe du Domaine de l’Écu vous attendent nombreux, curieux et assoiffés pour les premières portes ouvertes///VISITE / DÉGUSTATION / VENTE SUR PLACE///

* Plus de 25 cuvées à découvrir : dont des millésimes rares, magnums, cuvées spéciales… ///

* 3 espaces de dégustation :

– Vins rouges

– Vins blancs///

– Verticales (dégustation d’une même cuvée au fil des années)///

* Visite du chai, des caves et des amphores///

* Ventes sur place au tarif particulier, spécial portes ouvertes///

* Exposition de l’artiste Ventus Pictor (artiste du vent///

Normes sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par