Orne

Premier festival Molière au Tertre Belforêt-en-Perche, 6 août 2021-6 août 2021, Belforêt-en-Perche. 2021-08-06 – 2021-08-08 Sérigny Château du Tertre

Premier festival Molière au château du Tertre Programme :

Vendredi 6 août

17h-18h30 Atelier d’écriture Béatrice Limon (animatrice formée par Aleph) – Costumes et métamorphoses

19h30 Les Fourberies de Scapin. La célébrissime comédie de Molière jouée par cinq jeunes apprentis comédiens plein de verve qui endossent souvent deux rôles, les Gavroches du Rire, Samedi 7 août

14h-15h30 Atelier d’écriture Béatrice Limon – Masques et personnages.

16h-17h30 Atelier théâtre jeunes et adultes de 15 ans 95 ans – Avec François Béchu

18h-19h30 Un Misanthrope sans subventions, spectacle de la Compagnie du Plateau libre.

19h30 Restauration rapide sur place – Sandwiches variés.

20h30 Quel Molière ! Spectacle du Théâtre de l’Echappée, direction François Béchu. Dimanche 8 août

11h-12h30 Atelier d’écriture Béatrice Limon – Molière toujours !

11h-12h30 Ateliers théâtre tout public par La Compagnie du Plateau libre

13h-15h Pique-nique – table ronde. Venez avec votre panier pour déjeuner et échanger avec les Compagnies du festival autour du théâtre de Molière et des spectacles donnés dans le festival.

15h-16h30 Lectures dans le parc

17h Quel Molière ! Spectacle du Théâtre de l’Echappée.

19h Un Misanthrope sans subventions. Spectacle de la Compagnie du Plateau libre. Pass pour deux spectacles payants et un atelier : 30€ – Tarif réduit 14€

Quel Molière – Misanthrope 15€ – tarif réduit 7€

Fourberies : entrée libre

Ateliers théâtre – Ateliers d’écriture : 10€ la séance

Lectures – Table-ronde : entrée libre Réservation obligatoire. Normes Covid et respect des règles sanitaires en vigueur. Et souvenez-vous que les soirées sont fraîches en Normandie… Premier festival Molière au château du Tertre Programme :

dernière mise à jour : 2021-07-07

