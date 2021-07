Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Premier concert de l’Estival #2 Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Premier concert de l’Estival #2 Tournus, 31 juillet 2021, Tournus. Premier concert de l’Estival #2 2021-07-31 – 2021-07-31 Cour du musée Greuze 21, rue de l’Hôpital

Tournus Saône-et-Loire EUR LAURENT DEHORS TRIO (+ Première partie des stagiaires)

Création spéciale pour l’Estival ! (Jazz Moderne)

LINE UP : Laurent Dehors – Saxophones, clarinettes //

Eric Echampard – Batterie // François Thuillier – Tuba. Buvette et restauration sur place jazzenherbe@gmail.com https://jazz-en-herbe.fr/ LAURENT DEHORS TRIO (+ Première partie des stagiaires)

