Vincourt Théâtre de Jouy Val-d'Oise, Vincourt Prélude à Tragédie 95 Théâtre de Jouy Vincourt Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Vincourt

Prélude à Tragédie 95 Théâtre de Jouy, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Vincourt. Prélude à Tragédie 95

Théâtre de Jouy, le samedi 4 septembre à 14:00

« Prélude à Tragédie 95 » est une immersion estivale de la compagnie Olivier Dubois sur le territoire du Val D’Oise. Suite à une période de résidence de création de la forme « Tragédie 95 », les danseurs proposeront des ateliers aux habitants de sept villes du territoire, l’occasion de se confronter à l’écriture chorégraphique et à l’univers de la pièce, afin de donner un avant-goût de ce que sera l’expérience Tragédie 95, qui réunira 120 amateurs du territoire en mai 2022.

Gratuit dans la limite de 30 personnes

« Prélude à Tragédie 95 » est une immersion estivale de la compagnie Olivier Dubois sur le territoire du Val D’Oise. Théâtre de Jouy 96, avenue des Bruzacques, Jouy-le-Moutier Vincourt Jouy La Fontaine Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Vincourt Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre de Jouy Adresse 96, avenue des Bruzacques, Jouy-le-Moutier Ville Vincourt lieuville Théâtre de Jouy Vincourt