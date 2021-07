Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde PRAXIS #18 – La Tierce + Aline Landreau & Laurent Cebe La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Manufacture CDCN, le vendredi 29 octobre à 20:00

[ DANSE – PERFORMANCE ] ————————- PRAXIS #18 – La Tierce + Aline Landreau & Laurent Cebe —————————————————— ### ven. 29 octobre 20h ### env. 90 min – tout public Praxis, c’est le laboratoire d’expérimentation chorégraphique de La Tierce, un espace temps de création hors des logiques de production. Les trois chorégraphes proposent à deux autres artistes d’explorer les domaines du possible pendant cinq jours, avant de laisser le public venir goûter leurs tentatives inédites. Le processus créatif nous est dévoilé dans toute sa délicatesse et l’on se laisse surprendre par ces séries de gestes tout juste imaginés. • avec La Tierce et leur invité·e·s Aline Landreau et Laurent Cebe • dans le cadre du dispositif Artiste en compagnonnage — Avec le soutien de La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle, le fonds d’aide à la création de la Ville de Bordeaux. — + d’infos ici : [PRAXIS #18](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/praxis-18-la-tierce-29-oct-2021/)

tarif plein 12€ – tarif réduit 10€ – tarif jeune/tarif groupe 8€ – carte Manuf’ 10€ – carte Manuf’réduit 8€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Praxis, c’est le laboratoire d’expérimentation chorégraphique de La Tierce, un espace temps de création hors des logiques de production. La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

2021-10-29T20:00:00 2021-10-29T21:30:00

