POUTRE : (Noise) Arles L’aventure du groupe arlésien Poutre démarre en 2008. Après avoir respectivement sévi dans des groupes locaux tels que Hadès, Zadig et Onibaba, ils optent pour la formule trio influencée par l’indé 80’s puis par le Noise Rock des 90’s et se lancent dans des compositions plus métronomiques et variées, leur évitant ainsi toute étiquette musicale précise. Deux albums « Escalade » sorti en 2009, « Voglio di più » en 2013 et un split 12” avec les allemands de Gentle Veincut en 2016 enregistré à Marseille par Nicolas Dick du groupe Kill The Thrill. Aujourd’hui le groupe composé de Stephane Guillouzouic guitare/chant, François Serment basse et Willy Massolo batterie sort un 3ème album « Last in first out » (toujours sous la houlette de Nicolas Dick) sur 6 labels indés français. Poutre a toujours su se démarquer tout en appliquant le collectif. Ainsi, après avoir déjà pas mal tourner en Europe, ils ont su acquérir une notoriété qui leur a déjà valu de nombreuses chroniques dans la presse indépendante rock. Leurs compositions peuvent être brutales, mélancoliques et planantes… toujours sur le fil du rasoir. [https://www.facebook.com/Poutre-222363794594407/](https://www.facebook.com/Poutre-222363794594407/) [https://poutre.bandcamp.com](https://poutre.bandcamp.com) [https://youtu.be/arpVzsip_RA](https://youtu.be/arpVzsip_RA) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

