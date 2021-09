Lyon Port Rambaud Métropole de Lyon Pouss@LYS : bilan et perspectives Port Rambaud Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Le consortium Pouss@LYS identifie et accompagne les startups Deep Tech du territoire Lyon Saint-Etienne dans leurs recherches de financement. Les startups labellisées par le consortium bénéficient en effet, après instruction des dossiers par BPI France, d’un investissement par le fonds French Tech Seed aux côtés des premiers financeurs privés pour faciliter la couverture des coûts initiaux de l’entreprise en création.

Deux ans et demi après sa création, le consortium Pouss@LYS dresse le bilan et pose les perspectives. Port Rambaud 37 quai Rambaud, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

