du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre à Cinéma Le Dunois Beaugency

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021 Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler ! 1h 35min / Comédie De Nicolas Cuche Par Nicolas Cuche, Laurent Turner Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T17:00:00 2021-09-29T18:35:00;2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:05:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:05:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T16:05:00

