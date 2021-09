Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes, Mont-de-Marsan Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batteries ? Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Mont-de-Marsan Landes Conférence spectaculaire­ – 1h15 – Tout public

De et avec Jérôme Rouger La France est le premier producteur européen d’oeufs et les français en consomment en moyenne deux cent trente par an. Mais combien se soucient du confort des poules pondeuses élevées en cage ? Qui s’inquiète de savoir si elles ont eu leur espace vital de 750 centimètres carrés ? Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Nous l’écoutons dans un premier temps comme de bons élèves, mais, très vite, nos rires viennent contredire le sérieux de l’allocution. Car l’éminent conférencier n’est autre que le truculent conteur Jérôme Rouger, qui offre ici un discours d’une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la condition humaine. Conférence spectaculaire­ – 1h15 – Tout public

