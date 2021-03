Plévenon Plévenon Côtes-d'Armor, Plévenon Pour les moins de 4 ans : monsieur Crabe où es-tu ? Plévenon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pour les moins de 4 ans : monsieur Crabe où es-tu ?, 19 août 2021-19 août 2021, Plévenon.

Plévenon Côtes d’Armor Monsieur Crabe est le fil conducteur d’une séance de découverte de la mer et de ses habitants. Enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte – Limité à 5 enfants – Durée : 1h – Réservation obligatoire

Penser à : prendre des bottes, un seau et une pelle

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plévenon Autres Lieu Plévenon Adresse Maison de la grève Cale de la Jospinet Ville Plévenon