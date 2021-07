Bordeaux Musée d'Aquitaine Bordeaux, Gironde Pour les archéologues en herbe Musée d’Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Ce chantier de fouilles reconstitué permet aux enfants de s’initier à l’archéologie. Les enfants partent à la découverte de l’archéologie durant une journée au musée, grâce à une visite approfondie des salles du Paléolithique, complétée par un atelier scientifique. Au cours de celui-ci, ils seront initiés à la fouille, sur un module-école et au dessin archéologique d’objets préhistoriques et au levé topographique. L’activité est organisée sur une journée entière (atelier et visite par demi-classe). Du CE2 au collège.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux

2021-09-17

