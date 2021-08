Pour l’Amour du Jazz Éco’parc Mougins, 9 août 2021, Mougins.

Les **SOIRÉES ESTIVALES** du département présentent : **POUR L’AMOUR DU JAZZ** avec le groupe _**JIMI BROWN EXPERIENCE**_ Lundi 9 août 21h – EcoParc _Créé par le pianiste Frédéric d’Oelsnitz entouré de musiciens de grand talent, la musique du Jimi Brown Expérience est au croisement de celles de Jimi Hendrix et James Brown, éclairées à l’aune de la période électrique de Miles Davis. Les cuivres riffent inlassablement, mais leurs solos jazzent, la guitare électrique déchire l’air, le piano et la trompette du leader emmènent l’auditeur vers des territoires inconnus mais toujours « groovy ». Croisement de Jazz, de funk et de rock, cette musique reprend la route quittée par des gens comme Sly Stone._ _Jimi Brown Experience, un nom qui évoque immanquablement l’esprit de deux icônes de la musique afro américaine : Jimi Hendrix et James Brown._ **Possibilité de restauration sur place : Food Trucks** **Entrée libre (sous réserve de places disponibles)** **Mesures sanitaires :** *Un test PCR de moins de 48 heures au moment du contrôle *Un Pass sanitaire (cycle vaccinal complet + 1 semaine) *Un certificat de guérison du Covid 19 (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois) Merci de vous munir d’une pièce attestant votre identité en complément. Sachez que les contrôles des pass sanitaires que nous effectuons ne nous permettent pas d’avoir accès à vos données médicales. Le port du masque reste obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus.

