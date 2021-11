Nantes POUM POUM T'CHAK Loire-Atlantique, Nantes SUPERJOY POUM POUM T’CHAK Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 20h30 SUPERJOY * Tout plein de bonheur et de la mélancolie naïve des enfants, SUPERJOY réunit Charly, Mathieu et Panda, trois êtres humains super-contents. De l’afro-pop en pain d’épices, une épopée rock qui inspire l’aventure. SUPERJOY, c’est la cabane en bois au fond du jardin, c’est le refuge en haut de l’arbre, et c’est aussi ce qu’on est devenu ! https://www.facebook.com/superjoymusique/ *

