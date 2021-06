Pot d’accueil Modane, 27 juin 2021-27 juin 2021, Modane.

Pot d’accueil 2021-06-27 – 2021-08-29

Modane Savoie

Vos animateurs vous accueillent et vous présentent les activités et animations de la semaine. Petite boisson chaude et dégustation de fromage. Rendez-vous Place du Thabor !

+33 4 79 05 99 06 https://www.valfrejus.com/

Vos animateurs vous accueillent et vous présentent les activités et animations de la semaine. Petite boisson chaude et dégustation de fromage. Rendez-vous Place du Thabor !