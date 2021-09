Reims Maison du Département Marne, Reims “Possible” Maison du Département Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

“Possible” Maison du Département, 4 octobre 2021, Reims. “Possible”

du lundi 4 octobre au jeudi 28 octobre à Maison du Département

Exposition “Possible” ——————— ### du 4 au 29 octobre 2021 ### Exposition d’oeuvres de trois adhérents/artistes du CaféGEM **Tagatrach** travaille peinture, carton et matière pour créer des œuvres à la fois réalistes et abstraites, exprimant ainsi sa vision de la réalité. **Rémi Larcher** manie encres et traits pour créer des œuvres labyrinthiques abstraites où les lignes se perdent dans des univers intérieurs. **Cédric Croy** livre à travers ses dessins et peintures réalisés avec une extrême sensibilité, des souvenirs de sa propre vie. ### En partenariat avec la Maison du Département de la Marne

Entrée libre

Exposition Maison du Département 18 rue Carnot, 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:30:00 2021-10-04T12:00:00;2021-10-04T13:30:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T12:00:00;2021-10-05T13:30:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T09:30:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T09:30:00 2021-10-07T12:00:00;2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T09:30:00 2021-10-08T12:00:00;2021-10-08T13:30:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-11T09:30:00 2021-10-11T12:00:00;2021-10-11T13:30:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T09:30:00 2021-10-12T12:00:00;2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T12:00:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-18T09:30:00 2021-10-18T12:00:00;2021-10-18T13:30:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T09:30:00 2021-10-19T12:00:00;2021-10-19T13:30:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T13:30:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T09:30:00 2021-10-21T12:00:00;2021-10-21T13:30:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T09:30:00 2021-10-22T12:00:00;2021-10-22T13:30:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-25T09:30:00 2021-10-25T12:00:00;2021-10-25T13:30:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T09:30:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-26T13:30:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T13:30:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Maison du Département Adresse 18 rue Carnot, 51100 Reims Ville Reims lieuville Maison du Département Reims