Cornebarrieu PAJ Cornebarrieu, Haute-Garonne Pose ton son PAJ Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Pose ton son PAJ, 16 octobre 2021, Cornebarrieu. Pose ton son

PAJ, le samedi 16 octobre à 14:00 Organisation : Ville de Cornebarrieu. Ouvert à tous.

Installe ton stand sous le préau du PAJ (au parc du pont vieux) à partir de 14h PAJ Rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu PAJ Adresse Rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville PAJ Cornebarrieu