Portraits d’ici – Exposition de photographies de Patrice Olivier, 22 mai 2021-22 mai 2021, Bellême.

Portraits d’ici – Exposition de photographies de Patrice Olivier 2021-05-22 – 2021-10-16

Bellême Orne Bellême

Dans ses derniers travaux photographiques, Patrice Olivier met en avant différentes personnalités de notre région ; des producteurs en circuits courts, des artisans, des commerçants, des artistes, des passionnés, etc.

Il a fait le choix du noir et blanc pour une interprétation de la réalité plus personnelle et plus engagée. Des portraits en mouvement, regards face à l’objectif, des plans larges et en nuances de noir et blanc, par ses choix esthétiques, Patrice Olivier révèle cette unité de valeur qui relie chaque rencontre.

Dans cette galerie de portraits, on pourra reconnaître 12 personnes bien connues des Bellêmois et 13 des alentours.

Découvrez le travail de M. Olivier lors d’une déambulation à travers Bellême : certaines seront exposées aux Promenades, à proximité de l’Office de Tourisme, mais aussi dans le square Simone Veil et dans le parc du Vigan, au pied de la mairie, place de l ‘Europe, rampe du château et place de la liberté.

+33 2 33 85 31 00 http://www.patrice-olivier.com/

