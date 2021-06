Portrait de Ludmilla en Nina Simone Château Rosa Bonheur, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Thomery.

Portrait de Ludmilla en Nina Simone

Château Rosa Bonheur, le vendredi 23 juillet à 19:00

Nina Simone aurait pu devenir concertiste classique, mais le racisme de la société l’empêchera de réaliser ce rêve. Sur scène, seulement une guitare et la présence lumineuse de Ludmilla Dabo qui ravive les frissons provoqués par la voix grave et envoûtante de Nina. À travers ce portrait chanté-croisé, vivant et joyeux, deux femmes se rencontrent et prennent soin l’une de l’autre. Un vibrant hommage au parcours de cette militante et à la puissance mélancolique et combative des textes de cette divine diva. _Texte et Mise en scène de David Lescot_ _Musiques de Nina Simone_ _Avec_ _Ludmilla Dabo – Jeu & chant_ _David Lescot – guitare, jeu & chant_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Théâtre musical présenté dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine

Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T20:00:00