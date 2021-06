PORTES OUVERTES SEMAINE DE LA FORME COSEC 53 RUE FERDINAND BUISSON 91 210 DRAVEIL, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Draveil.

PORTES OUVERTES SEMAINE DE LA FORME

COSEC 53 RUE FERDINAND BUISSON 91 210 DRAVEIL, le samedi 2 octobre à 10:30

Nous proposerons une matinée ou les familles pourront pratiquer avec leurs enfants les différentes activités du club à savoir le karaté enfants/ados Kata et Kumité (combat). Sous forme ludique grâce à la mallette pédagogique jeux et opposition du site Info Karaté. Nous finirons par l’activité Karaté Fitness plus ludique et très dynamique car elle se fait en musique. La fin de matinée se clôturera autour d’un verre de l’amitié afin d’échanger avec les participants et finaliser les premières inscriptions.

Portes ouvertes

Les familles pourront pratiquer avec leurs enfants les activités : karaté Kata et Kumité Sous forme ludique grâce à la mallette pédagogique jeux et opposition ainsi que le Karaté Fitness

COSEC 53 RUE FERDINAND BUISSON 91 210 DRAVEIL 53 RUE FERDINAND BUISSON 91210 DRAVEIL Draveil Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T13:30:00