La nouvelle salle de spectacle L’Unisson ouvre ses portes **dimanche 28 novembre de 14h00 à 18h00** : Au programme : * Visite de l’ensemble de la salle * Animations musicales * Visite virtuelle * Exposition photo retraçant la vie de l’ancienne salle de spectacle **Ouvert à tous** _**Pass sanitaire obligatoire**_

Entrée libre

La nouvelle salle de spectacle de Saint Jean de la Ruelle ouvre ses portes ! L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

