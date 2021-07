Lodève Friche des Moulinages Hérault, Lodève Portes ouvertes et visite guidée « La Friche des Moulinages. L’usine, morceaux d’histoire ouvrière et textile » Friche des Moulinages Lodève Catégories d’évènement: Hérault

le samedi 18 septembre à 16:00

**Patrimoine textile exceptionnel et en transition, l’ancienne usine textile du Bouldou, devenu l’une des 4 unités DIM dans les années 60, fermée en 2005, vous accueille à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.** **Une visite théâtralisée se déroulera à 17h, sur réservation, à partir de 10 ans.** _Ouverture du site de 16h à 20h. Buvette sur place. Prix libre._ _Adresse : 906 Avenue Paul Teisserenc_

Prix libre, réservation obligatoire pour la visite guidée auprès de la Woods Factory.

La friche de l’ancienne usine textile ouvre ses portes à la découverte d’une partie de son histoire et des projets menés par l’association Woods Factory. Friche des Moulinages 906 Avenue Paul Teisserenc, 34700, Lodève Lodève Hérault

