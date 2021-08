Lormont Ecole Verte du Grand Tressan Gironde, Lormont Portes ouvertes Ecole Verte du Grand Tressan Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Portes ouvertes Ecole Verte du Grand Tressan, 17 septembre 2021, Lormont.

Ecole Verte du Grand Tressan, le vendredi 17 septembre à 15h45

Cette bibliothèque associative, installée dans les locaux de l’école Verte du Grand-Tressan, et animée par des bénévoles, s’adresse aux petits comme aux grands. Elle rouvrira ses portes le mardi 07 septembre et fonctionne les mardi et vendredi de 15h45 à 17h30. Cette séance portes ouvertes offre l’occasion de découvrir cette petite bibliothèque et de rencontrer les passionnées qui l’animent.

Accès conditionné au strict respect des consignes sanitaires en vigueur.

Ecole Verte du Grand Tressan Rue Abel Gance 33310 Lormont

