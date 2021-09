Saint-Germain-du-Salembre Château de Saint-Germain-du-Salembre Dordogne, Saint-Germain-du-Salembre Portes ouvertes d’un château du XIIe siècle en Périgord Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Germain-du-Salembre

Portes ouvertes d’un château du XIIe siècle en Périgord Château de Saint-Germain-du-Salembre, 17 octobre 2021, Saint-Germain-du-Salembre. Portes ouvertes d’un château du XIIe siècle en Périgord

le dimanche 17 octobre à Château de Saint-Germain-du-Salembre

### Venez découvrir le château de Saint-Germain-du-Salembre à l’occasion de ses portes ouvertes ! Bâti sur l’emplacement d’une ancienne villa gallo-romaine, le château actuel succède probablement à un ancien château fort qui gardait, en ce lieu stratégique de la vallée du Salembre, l’intersection de cinq routes menant à Chantérac, Saint-Aquilin, Saint-Astier, Neuvic et Saint-Vincent-de-Connezac.

6€ adulte. Gratuit -18ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux.

Journées nationales de l’architecture Château de Saint-Germain-du-Salembre 15 route de Saint_Astier, 24190 Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Les Brandes Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Germain-du-Salembre Autres Lieu Château de Saint-Germain-du-Salembre Adresse 15 route de Saint_Astier, 24190 Saint-Germain-du-Salembre Ville Saint-Germain-du-Salembre lieuville Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre