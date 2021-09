Chablis Chablis Chablis, Yonne Portes ouvertes du Domaine Céline et Frédéric Gueguen Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Portes ouvertes du Domaine Céline et Frédéric Gueguen Chablis, 2 octobre 2021, Chablis. Portes ouvertes du Domaine Céline et Frédéric Gueguen 2021-10-02 – 2021-10-02 Domaine Céline et Frederic Gueguen 5 Bis Rue Jules Rathier

Chablis Yonne 28 28 EUR Venez découvrir notre nouveau caveau de dégustation à Chablis pendant nos portes ouvertes ! Participez à des dégustations argumentées et prenez part à celles-ci ! Afin de complémenter votre expérience de dégustation, des planches de charcuteries locales ainsi que des assiettes de fromages locaux seront disponibles sur réservation.

Dans le but de découvrir le vignoble Chablisien, nous mettons à votre disposition en location des trottinettes électriques afin de découvrir le terroir. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

