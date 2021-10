Pont-de-Barret Pont-de-Barret Drôme, Pont-de-Barret Portes Ouvertes des Ateliers du Quai à Pont de Barret Pont-de-Barret Pont-de-Barret Catégories d’évènement: Drôme

Pont-de-Barret

Portes Ouvertes des Ateliers du Quai à Pont de Barret Pont-de-Barret, 29 octobre 2021, Pont-de-Barret. Portes Ouvertes des Ateliers du Quai à Pont de Barret 2021-10-29 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-31 18:30:00 18:30:00 Le Quai- Les Anciens Moulinages 135-165 rue du commandant chaix

Pont-de-Barret Drôme Pont-de-Barret Les artistes et artisans du Quai vous ouvrent la porte de leur atelier à l’occasion du parcours d’art SILLON +33 6 63 84 15 49 https://www.lequai-pontdebarret.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pont-de-Barret Autres Lieu Pont-de-Barret Adresse Le Quai- Les Anciens Moulinages 135-165 rue du commandant chaix Ville Pont-de-Barret lieuville 44.60194#5.01108