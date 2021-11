Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes, Morcenx-la-Nouvelle Portes ouvertes Boutique solisaire Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Portes ouvertes Boutique solisaire Morcenx-la-Nouvelle, 4 décembre 2021, Morcenx-la-Nouvelle. Portes ouvertes Boutique solisaire Morcenx-la-Nouvelle

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 17:00:00

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle Toute la journée, de 9h à 17h, portes ouvertes Boutique solidaire organisée par le Secours Catholique. Prix imbattables ! Entrée libre.

Port du masque et passe sanitaire obligatoire Toute la journée, de 9h à 17h, portes ouvertes Boutique solidaire organisée par le Secours Catholique. Prix imbattables ! Entrée libre.

Port du masque et passe sanitaire obligatoire +33 6 85 80 10 92 Toute la journée, de 9h à 17h, portes ouvertes Boutique solidaire organisée par le Secours Catholique. Prix imbattables ! Entrée libre.

Port du masque et passe sanitaire obligatoire Secours catholique

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Morcenx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle