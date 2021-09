Plouhinec Plouhinec Finistère, Plouhinec Portes ouvertes aux Ateliers Jean Moulin ! Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec Finistère Plouhinec Venez à la rencontre des acteurs des Ateliers Jean Moulin, pour une après-midi exceptionnelle ! Visites d’ateliers, récital d’Andoni Aguirre ! Présentation des ateliers participatifs, pain, pizza, jus de pomme ! Rencontres, buvette et bonne humeur. coordination@lesateliersjeanmoulin.bzh +33 6 43 64 90 57 http://www.lesateliersjeanmoulin.bzh/ Venez à la rencontre des acteurs des Ateliers Jean Moulin, pour une après-midi exceptionnelle ! Visites d’ateliers, récital d’Andoni Aguirre ! Présentation des ateliers participatifs, pain, pizza, jus de pomme ! Rencontres, buvette et bonne humeur. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Ateliers Jean Moulin, 27 rue de la République Ville Plouhinec lieuville 48.01769#-4.53017