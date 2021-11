Portes Ouvertes à l’Atelier d’Acryle Val en Vignes, 4 décembre 2021, Val en Vignes.

Portes Ouvertes à l’Atelier d’Acryle Val en Vignes

2021-12-04 – 2021-12-05

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes

EUR Poussez les portes de l’atelier d’Acryle ! Puisant son inspiration dans la reproduction historique et dans son propre monde, Élie Miziniak, artisan d’art, réalise des équipements destinés notamment aux jeux de rôle : coutellerie, bijoux et baguettes magiques pour sorciers débutants ou confirmés !

Découvrez y tout tout son univers à partir de la présentation de pièces forgées et sculptées. Au programme : découverte des étapes de fabrication de couteaux et baguettes magiques, du choix des matériaux, des différentes essences de bois…. Et démonstration!!!!! Ce week-end découverte sera également l’occasion pour vous d’échanger autour de la forge et de partager sa passion avec l’artisan.

L’atelier d’Acryle sera également présent sur le marché de Noël de Massais les 27 et 28/11 et dans la boutique éphémère (1 rue St Médard à Thouars) à partir du 7/12. Visites guidées de l’atelier le 18/12.

Poussez les portes de l’atelier d’Acryle ! Au programme : Échanges autour de la forge, exposition-vente des créations, démonstration et pot d’accueil.

+33 6 50 14 77 30

l’atelier d’Acryle

Val en Vignes

