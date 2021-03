Portes ouvertes à la cave des vignerons, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Pfaffenheim.

Portes ouvertes à la cave des vignerons 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Pfaffenheim Haut-Rhin Pfaffenheim

Tout au long de la journée, balade dans les vignes avec dégustation commentée par nos viticulteurs. A la cave, rendez-vous pour une dégustation coup de cœur « La griffe du diable », un atelier sensoriel et une visite de la cave. Les enfants profiteront de balades en ânes et d’animations autour de jeux en bois samedi et dimanche. Petite restauration sur place.

+33 3 89 78 08 08

