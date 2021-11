PORTES OUVERTES 2021 AU VIGNOBLE COGNE Orée d’Anjou, 3 décembre 2021, Orée d'Anjou.

SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE 227 La Couperie Orée d'Anjou

2021-12-03 10:00:00 – 2021-12-05 20:00:00

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou

Domaine familial depuis 3 générations avec actuellement 50 hectares, le Vignoble Cogné produit des vins à Indication Géographique Protégée : Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir, Gamay, Cabernet Franc et jus de raisin sans alcool.

Menée par Yann et sa sœur Stéphanie, l’exploitation est certifié Terra Vitis et s’ inscrit donc dans une démarche de viticulture durable.

Petite originalité du domaine, ils produisent depuis quelques années, le célèbre cépage alsacien : le Gewurtzraminer.

Leur pépite : le Sauvignon qui a obtenu, en 2018, la reconnaissance “meilleur Sauvignon du Monde”.

Des dégustations sont programmées sur ces 3 jours

Passez un temps convivial lors de nos portes ouvertes !

cogne.vin@orange.fr +33 2 40 83 73 16 http://www.vignoblecogne.fr/

SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE 227 La Couperie Orée d’Anjou

