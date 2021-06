Saint-Cloud Jardins familiaux Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Porte Ouverte Jardins familiaux Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Visite d’un site de 5 hectares, situé dans le Domaine National de Saint Cloud : l’Association de 240 membres est engagée en faveur de la biodiversité : en s’appuyant sur une charte du jardinage et de l’environnement, sur la Ligue de protection des oiseaux, sur un rucher d’une vingtaine de ruches.qui exploitent des potagers. Les jardiniers présenteront leur expérience de jardinage, et répondront aux questions des visiteurs.

Visite par groupe de 6 personnes

Mieux connaitre le fonctionnement de l’Association des jardins familiaux. Jardins familiaux 7 boulevard du Général de Gaulle 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

