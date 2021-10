Bagneux Association Bagneux Environnement Bagneux, Hauts-de-Seine Porte ouverte de l’Association Bagneux Environnement ! Association Bagneux Environnement Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

A l’occasion de le journée porte ouverte des associations de la ville de Bagneux, venez nous rencontrer ce samedi 16 octobre entre 10h à 18h. Ce sera un moment où vous pourrez venir échanger sur nos actions mais aussi découvrir nos futurs projets, etc… en buvant un thé ou en visitant nos locaux. Nous proposons aussi deux ateliers au pavillon (4 sentier des brugnauts 92220 Bagneux) ainsi qu’une vente de produits fait maison pour soutenir les actions de l’association : * de 10h à 12h : **Atelier Fabrique ton baume à lèvre** * de 13h à 15h : **Atelier semis d’automne**

Inscription aux ateliers par mail à contact@bagneuxenvironnement.org

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00

