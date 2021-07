Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Pop-up vigneron – Domaine Joseph Mellot Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Pop-up vigneron – Domaine Joseph Mellot Sancerre, 7 août 2021-7 août 2021, Sancerre. Pop-up vigneron – Domaine Joseph Mellot 2021-08-07 – 2021-08-07

Sancerre Cher Sancerre Ce samedi 7 août, à la Maison des Sancerre, venez à la rencontre du Domaine Joseph Mellot ! Rencontre avec les vignerons de Sancerre ! info@maison-des-sancerre.com +33 2 48 54 11 35 https://maison-des-sancerre.com/ Ce samedi 7 août, à la Maison des Sancerre, venez à la rencontre du Domaine Joseph Mellot ! ©MaisondesSancerre dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville 47.33049#2.83816