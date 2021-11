Rennes Faculté de droit et de science politique Ille-et-Vilaine, Rennes Pop Up Store Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Sweats, T-shirts, gourdes, et d’autres produits sont mis en vente dans des boutiques éphémères, sur les campus rennais, pour permettre à la communauté universitaire de porter les couleurs de l’Université de Rennes 1. Le mardi 30 novembre, rendez-vous à la faculté de Droit et de Science politique, au niveau du point Relais Infos (hall d’entrée). Goodies et tarifs consultables sur le [portail des étudiants](https://etudiant.univ-rennes1.fr/pop-store-universite-de-rennes-1) et le [portail du personnel](https://personnel.univ-rennes1.fr/boutique-ephemere-des-objets-promotionnels-de-luniversite). **Autres dates** : – mercredi 1er décembre : Campus santé de Villejean, cafétéria du Crous, de 12h à 13h – jeudi 2 décembre : Campus de Beaulieu, hall des associations – bâtiment 43, de 12h à 13h30 Vous souhaitez acquérir un produit aux couleurs de l’université ? RDV sur les boutiques éphémères de l’Université de Rennes 1 Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

