Pop-Up Cinema Amiens, 18 août 2021-18 août 2021, Amiens.

Pop-Up Cinema 2021-08-18 – 2021-08-29

Amiens Somme Amiens

Douze séances sous les étoiles pour profiter d’un film et d’un concert.

Munissez-vous de vos chaises pliantes et de vos couvertures pour profiter pleinement des piques-niques en musique et des séances !

Vous pourrez y voir: La cité de la peur , OSS 117; le Caire nid d’espions et bien d’autres. Plus d’informations (liste d’activités, films etc..) sur http://www.cine-st-leu.com/evenements/pop-up-cinema-2021

http://www.cine-st-leu.com/evenements/pop-up-cinema-2021

