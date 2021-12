Smarves Poney Club des Bois de saint Pierre Smarves, Vienne PONEY CLUB BOIS SAINT PIERRE : Découverte de la forêt en famille à dos de poney Poney Club des Bois de saint Pierre Smarves Catégories d’évènement: Smarves

Venez découvrir le lieu de vie des poneys, son alimentation (différence entre paille, foin, orge et blé), son entretien (pansage), puis participé à sa préparation pour une balade. Lors de cette balade et en gardant une distance de sécurité, vous observerez les différents arbres de la forêt.

Réservation obligatoire (nombre de place limitée), animation gratuite

2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T16:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T16:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00

