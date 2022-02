Pôle Position Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Catégories d’évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Saône-et-Loire

Pôle Position Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 9 avril 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. Pôle Position Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-04-09 – 2022-05-21

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf EUR Exposition collective rassemblant des œuvres de jeunes artistes émergents de la région Bourgogne Franche Comté.

Pôle Position s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place par Seize Mille,réseau d’art contemporain.

Cette exposition convoquera la peinture, la vidéo, la sculpture et l’installation.

artistes présentés : Claire Arquevaux, Robin Davourie, Maîeva Ferreira da Costa, Elliott Lambert, Eva Pelzer esoxlucius.art@gmail.com +33 3 85 84 35 97 https://esoxlucius-art.blogspot.com/ Exposition collective rassemblant des œuvres de jeunes artistes émergents de la région Bourgogne Franche Comté.

Pôle Position s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place par Seize Mille,réseau d’art contemporain.

Cette exposition convoquera la peinture, la vidéo, la sculpture et l’installation.

artistes présentés : Claire Arquevaux, Robin Davourie, Maîeva Ferreira da Costa, Elliott Lambert, Eva Pelzer Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Adresse Ville Saint-Maurice-lès-Châteauneuf lieuville Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Departement Saône-et-Loire

Pôle Position Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 2022-04-09 was last modified: by Pôle Position Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 9 avril 2022 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire