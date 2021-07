Esparron-de-Verdon Esparron-de-Verdon Alpes-de-Haute-Provence, Esparron-de-Verdon Pôle expo art et artisanat Esparron-de-Verdon Esparron-de-Verdon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Esparron-de-Verdon

Pôle expo art et artisanat Esparron-de-Verdon, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Esparron-de-Verdon. Pôle expo art et artisanat 2021-07-30 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-15 19:30:00 19:30:00 Salle Polyvalente Corniche des Aires

Esparron-de-Verdon Alpes de Haute-Provence Esparron-de-Verdon Exposition Art et Artisanat local. tcap@orange.fr https://www.tcap-esparron.com/ dernière mise à jour : 2021-07-14 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Esparron-de-Verdon Étiquettes évènement : Autres Lieu Esparron-de-Verdon Adresse Salle Polyvalente Corniche des Aires Ville Esparron-de-Verdon lieuville 43.73901#5.97224