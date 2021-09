Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Point Info Linux Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Point Info Linux Quimperlé, 10 septembre 2021, Quimperlé. Point Info Linux 2021-09-10 14:00:00 – 2021-09-10 17:30:00 Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère Conseils, aide et infos pratiques Linux et Logiciels Libres avec Mickaël le Quer de l’association Libre à Quimperlé. Conseils, aide et infos pratiques Linux et Logiciels Libres avec Mickaël le Quer de l’association Libre à Quimperlé. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Médiathèque 18 Place Saint-Michel Ville Quimperlé lieuville 47.87043#-3.54932