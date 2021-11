Limoges CLG Ronsard Limoges Haute-Vienne, Limoges Point incubateur REP/REP+ CLG Ronsard Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Point incubateur REP/REP+ CLG Ronsard Limoges, 14 décembre 2021, Limoges. Point incubateur REP/REP+

CLG Ronsard Limoges, le mardi 14 décembre à 14:00 Point incubateur REP/REP+ CLG Ronsard Limoges 98 Rue de la Brégère, 87100 Limoges Limoges La Bastide Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu CLG Ronsard Limoges Adresse 98 Rue de la Brégère, 87100 Limoges Ville Limoges lieuville CLG Ronsard Limoges Limoges