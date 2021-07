Grasse Place du 24 août Alpes-Maritimes, Grasse Point de vue pour le patrimoine pour tous Place du 24 août Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Installation d’une sculpture de l’artiste Laurent-Emmanuel BRIFFAUD sur la Place du 24 Aout avec une mise en exergue du patrimoine industriel : les cheminées.

En continue toute la journée.

Place du 24 août Place du 24 août 06130 Grasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

